Crowded House en Kensington op Concert at Sea

The Script, Kensington, Crowded House en de organiserende band BLØF zijn komende editie de headliners van Concert at Sea. Op het driedaagse festival op de Brouwersdam in Zeeland staan ook onder anderen Krezip, Chef’Special, André Hazes, Di-rect, Racoon, Miss Montreal, Ronnie Flex en Van Dik Hout.

Concert at SEA op de Brouwersdam in Zeeland is op 25, 26 en 27 juni. Het is het paradepaardje van de Zeeuwse band BLØF, die het festival in 2020 voor de vijftiende keer organiseert.

De kaartverkoop begint op donderdag 28 november.