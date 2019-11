Levenspartner Gerrit Komrij overleden

Beeldend kunstenaar Charles Hofman is woensdagavond plotseling overleden in Portugal, waar hij vele jaren een huis deelde met zijn levenspartner schrijver Gerrit Komrij. Dat heeft uitgeverij De Bezige Bij laten weten. Komrij (1944-2012) droeg volgens De Bezige Bij al zijn werk op aan Charles Hofman, die zelf grote glas-in-loodwerken maakte. Hij deed dat nog volop. Hofman is 72 geworden.

Komrij haalde Hofman of hun relatie vaak in zijn werk aan, onder meer in het gedicht ‘Utrechtsestraat, zebrapad’. Daarin beschreef Komrij hun verliefdheid: “Een zwartgelokte faun op het trottoir./Een auto remt. Het stoplicht springt op rood./We vrezen geen seconde het gevaar/ En sprinten. We zijn sterker dan de dood.”

Ze bleven altijd verliefd. Komrij schreef ooit dat Hofman de mooiste jongen van Amsterdam was: “type Italiaanse schoorsteenveger”.