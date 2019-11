Rembrandthuis boekt record in Rembrandtjaar

Het Rembrandtjaar legt Museum Het Rembrandthuis geen windeieren. Niet eerder kwamen er in de periode tot medio november 250.000 bezoekers naar het museum in Amsterdam. Het Rembrandthuis verwacht dan ook aan het einde van het jaar uit te komen op een een recordaantal van in totaal meer dan 280.000 bezoekers.

Opvallend is dat er dit jaar zo’n 50 tot 60 procent meer Nederlanders in Het Rembrandthuis te vinden waren dan voorgaande jaren. Ook nam het aantal scholieren toe met 25 procent.

“Dit record heeft onze verwachtingen voor het Rembrandtjaar overtroffen”, zegt museumdirecteur Lidewij de Koekkoek. “Het bewijst nogmaals wat een artistiek bedevaartsoord Museum Het Rembrandthuis is; we zijn het enige museum ter wereld dat volledig aan Rembrandt is gewijd en het enige woonhuis van Rembrandt dat open is voor publiek.”

Het Rembrandtjaar, vanwege de 350e sterfdag van de zeventiende-eeuwse meester, begon ook bij Het Rembrandthuis met een groot straatfeest dat rechtstreeks op tv te zien was. In het hele land zijn tentoonstellingen en activiteiten aan hem gewijd.