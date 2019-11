Animatiefilm Frozen 2 breekt records

De animatiefilm Frozen 2 heeft het afgelopen weekend nog meer records verbroken dan verwacht. Het vervolg op de megahit uit 2013 bracht wereldwijd in de eerste vijf dagen 358,2 miljoen dollar op. Daarmee is het record dat Toy Story 4 eerder dit jaar vestigde (240,9 miljoen dollar) verpulverd, meldt The Hollywood Reporter.

Eerder vestigde Frozen 2 ook al onder anderen de records voor beste openingsdag voor een animatie in Nederland en het beste Amerikaanse openingsweekend voor een animatiefilm ooit.

In de sequel op de wereldhit uit 2013 gaat Elsa op zoek naar de vraag waarom zij werd geboren met magische krachten. Het antwoord op deze vraag bedreigt namelijk haar koninkrijk. De belangrijkste stemmen in Frozen worden in de originele versie ingesproken door Idina Menzel en Kristen Bell. In Nederland worden de twee prinsessen ingesproken door Willemijn Verkaik en Noortje Herlaar.