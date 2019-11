Schrijver Lee Child wordt Iers om brexit

De schrijver van de Jack Reacher-boeken vraagt vanwege de brexit de Ierse nationaliteit aan. Dat moet hem in staat stellen vrijelijk door de Europese Unie te blijven reizen als het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is, bericht The Irish Times.

Schrijver Lee Child deed de uitspraak tijdens een “vriendschapstour” langs Europese hoofdsteden met collega’s Kate Mosse, Jojo Moyes en Ken Follett. De auteurs, die samen honderden miljoenen boeken hebben verkocht, roepen hun Europese lezers op de miljoenen Britten die tegen de brexit zijn niet de rug toe te keren.

Child, het pseudoniem van James Grant, is geboren in het Engelse Coventry. Hij komt in aanmerking voor een Iers paspoort omdat zijn vader uit Belfast komt. “Ik ben geen groot fan van Groot-Brittannië, ondanks het feit dat ik daar ben geboren”, stelde hij in Berlijn. “Het is een raar en frustrerend land. Daarom ben ik naar de VS verhuisd.”

De auteur kreeg ook de vraag wat zou gebeuren als zijn beroemde karakter Jack Reacher, een voormalige militaire politieman, een weekend in een afgelegen boerderij zou doorbrengen met de Britse premier Boris Johnson. “Slechts één van hen zou levend naar buiten komen. En dan heb ik het niet over Boris.”