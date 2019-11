Women of the Year Publieksprijs gewonnen door Adelheid Roosen

Winnaars van de Harper’s Bazaar Women of the Year Award 2019 zijn ballerina Igone de Jongh (Oeuvre Award), ontwerper Iris van Herpen (Internationaal Award) en dichter Radna Fabias (Opkomend Talent Award) en Halina Reijn (Women of 2019). Dit jaar werden er twee nieuwe award categorieën toegevoegd: de Business Award – gewonnen door ondernemer Janneke Niessen – en de Publieksprijs – gewonnen door theatermaker Adelheid Roosen. Miluska van ’t Lam, hoofdredacteur van Harper’s Bazaar, hostte deze feestelijke avond in de Posthoornkerk in Amsterdam.

Women of the Year is een initiatief van Harper’s Bazaar. Wekelijks benoemen zij een vrouw, die een bijzonder prestatie heeft neergezet en zich hiermee onderscheidt, tot Woman of the Week op de website, om uiteindelijk één Woman of the Year uit te roepen. Met de uitreiking van de Women of the Year Awards wil het magazine vrouwen zichtbaar maken die iets bijzonders neerzetten of ergens in uitblinken. Om zo weer andere vrouwen te inspireren zichzelf zichtbaar te maken.

De keuze van kandidaten en winnaars komt tot stand met de hulp van twaalf ervaren, succesvolle vrouwen uit verschillende vakgebieden die samen een adviesraad vormen: de Tafel van Twaalf. Dit jaar kon voor de eerste keer het publiek meestemmen via de website van Harper’s Bazaar. Deze stemmen bepaalden de winnaar van de Publieksprijs.

Igone de Jongh – Oeuvre Award

Ballerina Igone de Jongh nam de Harper’s Bazaar Oeuvre Award in ontvangst uit handen van Els van der Plas, directeur van het Nationale Opera & Ballet. Afgelopen oktober danste De Jongh haar laatste voorstelling bij het Nationale Ballet, waarmee zij een indrukwekkende internationale carrière afsloot. Harper’s Bazaar: “Igone de Jongh won talloze prijzen, was de absolute muze van choreograaf Hans van Manen en zonder twijfel het bekendste gezicht van het Nationale Ballet. Een ambitieuze vrouw die erin is geslaagd haar doelen te bereiken.”

Iris van Herpen – Internationaal Award

Adjunct-Hoofdredacteur Harper’s Bazaar Maaike Beekers overhandigde de Woman of the Year Internationaal Award aan ontwerpster Iris van Herpen. “Iris van Herpen doet het hart van de groten der aarde kloppen: Lady Gaga en Beyoncé zijn fan. Ze toont telkens een vernieuwende mix van ouderwets handwerk, een knap staaltje computerprogrammering, natuurkunde, wiskunde en alchemie, en blijft hiermee verbazen.”, aldus Harper’s Bazaar.

Radna Fabias – Opkomend Talent Award

Uitgever Mizzi van der Pluijm reikte de award voor Opkomend Talent uit aan de Nederlands-Antilliaanse dichter Radna Fabias. Harper’s Bazaar: “Fabias vertelt met haar poëzie een verhaal, over haar verleden en heden, over politiek, over haar afkomst en die van anderen. Over de liefde en over mensen in het nauw. Het resultaat klinkt als een klok, is scherp als een mes en blijft talloze mensen raken.”

Halina Reijn – Woman of the Year 2019

Sinds 1994 speelt Halina Reijn in tv-series, films en theaterstukken, en schrijft ze columns, zowel nationaal als internationaal. Harper’s Bazaar: “Reijns carrière kent talloze hoogtepunten waaronder haar rollen in Het Temmen van de Feeks, Nora, Hedda Gabler, Rouw Siert Electra, Maria Stuart en La Voix Humaine. Grote prijzen als een Colombina, een Gouden Kalf, de Courbois-parel, de Theo d’Or, de Theo Mann-Bouwmeesterring, bekronen haar werk.” Halina Reijn: “Het is een hele eer om de Woman of The Year Award 2019 in ontvangst te nemen. Regisseren is een droom die uitkomt. Ik vond het vanaf de eerste draaidag magisch. Het voelt als thuiskomen, maar ook wel spannend. Deze award is vooral een ode aan alle vrouwen die proberen hun dromen te verwezenlijken.”

Adelheid Roosen – Publieksprijs