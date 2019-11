Guus Meeuwis geeft extra concert in New York

Het concert dat Guus Meeuwis ter ere van zijn 25-jarig jubileum op 23 oktober in New York geeft, was binnen twintig uur uitverkocht. Daarom verzorgt de Brabantse zanger op 24 oktober een tweede optreden in de Big Apple. Beide concerten zijn in de Webster Hall, die plaats biedt aan 1500 bezoekers.

Verder staat de zanger volgend jaar voor het vijftiende jaar op rij in het Philips Stadion in Eindhoven met de Groots met een zachte G-concerten. Ook gaat hij de studio in voor zijn nieuwe album. Dat moet in het voorjaar verschijnen.