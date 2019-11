Rinkeldekink terug in top 10 bestsellers

Rinkeldekink, het boek van de dit jaar overleden Martine Bijl wordt weer volop gelezen. Vorige week won het boek de NS Publieksprijs 2019. Deze week komt het boek vanaf de vijftigste plek vorige week weer op nummer 1 terecht. In Rinkeldekink schrijft Martine over de gevolgen van de hersenbloeding die haar in 2015 trof.

De top drie bestaat deze week verder uit Grote verwachtingen van Geert Mak op nummer twee, en Rutger Bregmans De meeste mensen deugen op nummer 3. Lévi Weemoedt staat met twee boeken in de top 10, op nummers 4 en 10.

David Baldacci’s nieuwe thriller Eén minuut voor middernacht is deze week de hoogste nieuwkomer in de bestsellerlijst. Het tweede boek met FBI-agente Atlee Pine in de hoofdrol komt deze week binnen op nummer 8.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (50) Martine Bijl – Rinkeldekink

2. (2) Geert Mak – Grote verwachtingen

3. (3) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

4. (1) Auke Kok – Johan Cruijff

5. (4) Lévi Weemoedt – Gezondheid!

6. (8) Wouter de Jong – Superkrachten voor je hoofd: mindgym voor kids

7. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen

8. (-) David Baldacci – Eén minuut voor middernacht

9. (10) Jamie Oliver – Jamie’s VEG

10. (13) Lévi Weemoedt – Pessimisme kun je leren!