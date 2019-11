Interesse Mediahuis in Telegraph-kranten

Het Belgische Mediahuis wil mogelijk de Britse kranten The Daily Telegraph, op internet bekend als The Telegraph, en The Sunday Telegraph overnemen. Dat zei topman Gert Ysebaert tegen de Britse zakenkrant Financial Times. De huidige eigenaren, de tweelingbroers Barclay, overwegen de kranten in de etalage te zetten.

Ysebaert zei op zoek te zijn naar overnamekandidaten. “Als de Telegraph-kranten te koop staan, zouden ze me moeten bellen” was het antwoord van de topman op de vraag of de Britse Telegraph-titels een mooie aanvulling zouden zijn. Mediahuis heeft inmiddels 35 krantentitels in verschillende landen waaronder De Telegraaf en NRC in Nederland.

Volgens ingewijden aasde de eigenaar van de Britse Daily Mail eerder op de Telegraph-kranten. Die haakte echter af nadat uit informele gesprekken bleek dat de verwachte overnameprijs boven 200 miljoen pond zou moeten liggen. Dat is omgerekend 235 miljoen euro. Ook de bekende mediaveteraan David Montgomery zou interesse hebben in de kranten. De broers Barclay kochten de Telegraph-bladen in 2004 voor 665 miljoen pond.