Acteur DiCaprio reageert op claims over Amazone

De Amerikaanse acteur en milieuactivist Leonardo DiCaprio heeft zijn steun aan natuurbeschermers in het regenwoud van de Amazone beklemtoond in een reactie op verwijten van de Braziliaanse president Bolsonaro. Di Caprio zei dat “ik in deze tijd van crisis voor het Amazonegebied het volk van Brazilië steun met het werk om hun natuurlijk en cultureel erfgoed te bewaren”, berichtte The New York Times.

In sociale media verweet Jair Bolsonaro de acteur dat die heel veel geld doneert aan organisaties “die de Amazone in brand steken”. Bolsonaro is in sociale media, zoals wel vaker, uitgevaren tegen organisaties die zeggen het regenwoud of Indiaanse stammen te komen redden.

Afgelopen week meldde de BBC dat er mensen in de omgeving van Santarém van worden beschuldigd brandjes vlakbij de Amazone te hebben gesticht om er foto’s van te maken om daarmee donateurs voor natuurbeschermers te werven. In augustus hebben beroemdheden, inclusief DiCaprio, met dat doel foto’s van ‘het brandend Amazonegebied’ verspreid, maar die bleken later niet authentiek.