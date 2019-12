Dirigent Mariss Jansons (76) overleden

De van oorsprong Letse dirigent Mariss Jansons is overleden op 76-jarige leeftijd. Hij was tussen 2004 en 2015 chef-dirigent van het Concertgebouworkest, waar hij destijds stopte om gezondheidsredenen. Zijn laatste concert in Amsterdam was op 20 maart 2015. In 2013 werd Jansons geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hij bleef wel dirigeren, onder meer bij het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München en bij de Wiener Philharmoniker. Met dat Weense orkest zou hij maandag 2 december werk spelen van Bartók, Rachmaninov en Ravel. Ook dirigeerde hij een aantal malen het traditionele Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker, dat wereldwijd wordt uitgezonden.

Jansons leed al lange tijd aan een hartkwaal en leefde al verscheidene jaren met een inwendige defibrillator. Hij overleed zaterdagavond in zijn woonplaats Sint-Petersburg.