Eerste vrijwilligers songfestival melden zich

Vrijwilligers voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam kunnen zich sinds maandag officieel aanmelden. De stad is op zoek naar 650 vrijwilligers om alles rond het internationale liedjesfestijn in mei in goede banen te leiden. Ook zijn de eerste beelden van het decor voor het songfestival onthuld. Het decor bestaat uit een hoofdpodium en een kleiner podium in het publiek, en is geïnspireerd op het Nederlandse landschap.

De vrijwilligers worden ingezet om bezoekers in de stad en in en rond evenementlocatie Rotterdam Ahoy wegwijs te maken, delegaties rond te leiden, of als host bij het Eurovision Village. “We willen mensen graag gastvrij ontvangen. Je bent toch het visitekaartje van Nederland naar Europa”, aldus Jolanda Jansen de directeur van Ahoy. Vrijwilligers krijgen eten en drinken, met het stadsbestuur wordt nog overlegd of zij in Rotterdam gratis met het ov kunnen reizen. Ook kunnen ze trainingen volgen.

Nog voor de inschrijving startte, hebben al tweehonderd mensen zich bij de gemeente en de publieke omroep gemeld. Het werven gaat door totdat de duizend aanmeldingen zijn bereikt, daarna wordt op basis van gesprekken een selectie gemaakt. De Rotterdamse cabaretier Richard Groenendijk schreef zich maandag als eerste vrijwilliger in voor het evenement.

Net als vorig jaar is het decor ontworpen door de Duitse designer Florian Wieder. “Het vloerplan van het decor is geïnspireerd op de kanalen en bruggen die land en water in Nederland verbinden. Hiermee willen we de artiesten zo dicht mogelijk bij het publiek brengen.”

Het songfestival vindt plaats van 12 tot 16 mei.