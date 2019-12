Eric van Tijn maakt muziek voor songfestival

Eric van Tijn gaat muziek maken voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Als ‘musical director’ is hij verantwoordelijk voor de begeleidende muziek rondom de drie livehows. Ook geeft hij muzikaal leiding aan de speciale acts die voor de shows worden opgezet. Dat heeft de organisatie van NPO, AVROTROS en NOS dinsdag bekendgemaakt.

Andere namen die werden bekendgemaakt zijn die van Gerald van Windt en Natasja Lammers als choreografen, Gerben Bakker gaat aan de slag als ‘head of show’ en Twan van de Nieuwenhuijzen is aan boord als ‘head of contest’. Eerder werd al bekendgemaakt dat Marnix Kaart en Marc Pos de regisseurs van dienst zijn.

Bakker is als head of show inhoudelijk en creatief verantwoordelijk voor de drie liveshows. Hij ontwikkelt de openingen, pauzenummers en video’s. Ook stuurt hij straks de presentatoren aan, schrijft hij het script en mag hij de volgorde bepalen van de deelnemende artiesten in de liveshows. Hij moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat er niet twee ballads achter elkaar worden gezongen.

Van de Nieuwenhuijzen is straks eindverantwoordelijk voor alles wat zich op het podium afspeelt als de 41 acts hun nummer ten gehoren brengen. Hij verwerkt alle creatieve wensen vanuit alle deelnemende landen en probeert die zo goed mogelijk te realiseren.

De halve finales worden gehouden op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei, de finale is op zaterdag 16 mei.