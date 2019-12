Facebook geeft De Mol info over bitcoinboeven

Facebook heeft John de Mol “een aantal gegevens” verstrekt over de mensen achter de nepadvertenties waarin bekende Nederlanders bitcoinproducten lijken aan te prijzen. Het overhandigen van deze kennis was een van de eisen die de rechter Facebook begin november oplegde. “De gegevens worden onderzocht op bruikbaarheid”, laat een woordvoerder van De Mol weten. “We kunnen in deze fase nog niets zeggen over de gegevens.”

Facebook heeft nog niet besloten of het in hoger beroep gaat tegen het vonnis. Na de uitspraak liet het bedrijf weten dat het een hoger beroep overwoog. “Wat ons betreft zijn er geen updates over de zaak te melden”, stelt Facebook.

De zaak krijgt deze week aandacht in het RTL-programma Oplichters aangepakt. Misdaadjournalist Kees van der Spek zegt dat hij in Nigeria een van de mannen achter de nepadvertenties heeft gevonden. In de uitzending van dinsdagavond laat hij zien hoe de politie van Nigeria de man heeft aangehouden. De programmamaker wist via een list online contact te leggen met twee mannen die deel uitmaken van de bende achter de nepadvertenties. Een van hen bevond zich in Siberiƫ, de ander in Benin City in Nigeria.

Een woordvoerder van Talpa prijst in een korte reactie de inspanningen van Van der Spek om de daders te achterhalen, maar beklemtoont “niet goed te kunnen beoordelen of dit ook echt een van de personen is achter de advertenties met John. Het zou wel kunnen.”