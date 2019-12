Groepen lobbyen voor nummers in Top 2000

Steeds meer groepen grijpen de Top 2000 aan om een bepaald, vaak relatief onbekend, nummer in de lijst te krijgen. Na Team Agro NL, dat een pleidooi houdt voor een boerenlied van Normaal, komen onder meer dierenrechtenorganisaties en scholen met een stemadvies voor de ‘lijst der lijsten’, waarop tot en met zaterdag gestemd kan worden.

Zo hoopt Animal Rights dat de plaat Meat is Murder van The Smiths uit 1985 een plekje in de jaarlijkse lijst van NPO Radio 2 weet te bemachtigen. De organisatie wil met het nummer “een boodschap van compassie” afgeven. “De boodschap dat we dieren niet moeten doden.”

De ludieke acties hebben niet allemaal een politiek tintje. De zes uur lange IKEA-luistercatalogus zou ook kans maken op een plekje in de lijst. Op Twitter opperde iemand massaal te gaan stemmen op het luisterboek van de meubelgigant en zijn suggestie leverde tal van positieve reacties op. Leerlingen van het Haagse Maris College Bohemen zetten alles op alles om O, o, Den Haag terug in de Top 2000 te krijgen. Via sociale media sporen de leerlingen sinds enkele dagen zoveel mogelijk mensen aan een stem uit te brengen op het lied uit 1982.

Eerder riep Team Agro NL mensen al op om te stemmen op Normaals De boer dat is de keerl uit 1982. Volgens de boerenorganisatie is het “hoog tijd voor een ode aan de boer”. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wil op zijn beurt dat het nummer Vlinder van Rowwen H├Ęze, als eerbetoon aan de Limburgse Nicky Verstappen, een plek in de top krijgt.

Volgens de organisatie van de Top 2000 komen dit soort ludieke acties elk jaar voorbij. “De lijst weerspiegelt de smaak van de luisteraar, maar ook dat wat er het afgelopen jaar is gebeurd”, zegt een woordvoerder van de NPO. “Dat zien we elk jaar. Denk maar aan de aanslag in de concertzaal Bataclan. Toen eindigde Imagine van John Lennon ineens op nummer een.” Liedjes die op deze manier hoog in de lijst komen, worden dan ook niet geschrapt. “Het is alleen maar mooi dat mensen moeite doen om bepaalde nummers in de lijst te krijgen. Zolang het niet te commercieel wordt, zien wij geen problemen.”