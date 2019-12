Holiday On Ice na vier jaar weer in Nederland

Holiday On Ice keert na vier jaar afwezigheid terug naar Nederland. In november en december 2020 is de nieuwe show Supernova – Journey to the stars te zien in Zwolle, Maastricht, Groningen en Amsterdam, heeft de organisatie dinsdag aangekondigd.

De meerjarige Europese tournee ging afgelopen week in Duitsland in première. Het publiek ziet de kunstschaatsers tijdens de show niet alleen op het ijs glijden, maar ook boven de ijsvloer vliegen. “Supernova is een schoolvoorbeeld van ons streven om het publiek te verrassen. Wij willen de bezoekers een onvergetelijke ervaring voorschotelen door acts van ’s werelds beste performers te combineren met de nieuwste technische mogelijkheden”, zegt producent Peter O’Keeffe.

De creatieve leiding van Supernova is in handen van Robin Cousins, voormalig kunstschaatser en winnaar van olympisch goud en tweevoudig wereldkampioen namens Groot-Brittannië. De kaartverkoop voor de shows gaat volgende week dinsdag van start.