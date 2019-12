Kritiek op keuze Wie is de Mol voor China

Cabaretier Erik van Muiswinkel heeft dinsdag kritiek geuit op het feit dat het populaire programma Wie is de Mol dit jaar in China is opgenomen. “Het is geen gewoon land: in China worden mensenrechten op grote schaal geschonden en tegenstanders van het regime op grote schaal opgepakt en mishandeld. Maar AVROTROS gaat drie maanden lang vrolijk promotie lopen maken voor dat land”, meldt Van Muiswinkel, die dinsdag op Twitter uithaalde naar de BN’er-hit.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International sluit zich aan bij de kritiek van de cabaretier: “We gaan AVROTROS natuurlijk niet verbieden om er programma’s te maken. Maar het zou op z’n minst gepast zijn als in het spelletjesprogramma ook enige aandacht wordt besteed aan de miljoenen Chinezen die gedwongen in heropvoedingskampen gevangen zitten.” De zegsvrouw voegt eraan toe dat zij het ironisch vindt “dat een spel dat draait om bedrog en elkaar bespieden wordt opgenomen in een land waar de burgers 24 uur per dag door de overheid in de gaten worden gehouden”.

AVROTROS laat in een reactie weten dat “het format Wie is de Mol? zich er niet voor leent om geopolitieke kwesties te behandelen”. Een verdere toelichting op de redenen om China te kiezen als arena voor het populaire spel wil de omroep niet geven. Het nieuwe seizoen is begin 2020 bij de NPO te zien.