Victor Mids mindf*ckt zich naar top Bestsellers

Victor Mids en zijn rechterhand Oscar Verpoort doen het deze week goed in de Bestseller 60. Het tweede boek van de illusionist, Mindf*ck next level, maakt een grote sprong en staat deze week op nummer een. Vorige week stond het nog op plek achttien. In het boek duiken de mannen in de gedragspsychologie en geven ze trucjes die de lezer kan gebruiken om het leven net wat aantrekkelijker te maken.

De hoogste binnenkomer deze week is Basta, de autobiografie van Marco van Basten. De oud-voetballer vertelt onder meer over zijn jeugd en familie, het EK van 1988 en beëindigen van zijn carrière op slechts 28-jarige leeftijd. Het boek is geschreven door Edwin Schoon. De autobiografie van de oud-spits van Oranje komt deze week binnen als nummer twee in de bestsellerlijst.

Een andere hoge binnenkomer is het Molboekje 2020. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?, dat 11 januari 2020 weer van start gaat. In het boekje kunnen ‘Molloten’ hun aantekeningen noteren om de mol van het twintigste seizoen te ontmaskeren. Ook bevat het boekje tips, leuke weetjes en interviews.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (18) Victor Mids & Oscar Verpoort – Mindf*ck next level

2. (-) Edwin Schoon – Basta

3. (3) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

4. (2) Geert Mak – Grote verwachtingen

5. (1) Martine Bijl – Rinkeldekink

6. (-) Wie is de Mol? Molboekje 2020

7. (4) Auke Kok – Johan Cruijff

8. (7) Lucinda Riley – De zeven zussen

9. (5) Lévi Weemoedt – Gezondheid!

10. (9) Jamie Oliver – Jamie’s VEG