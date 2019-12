Wordt het weer Bohemian Rhapsody?

De deuren van het Top 2000 Café zwaaien zaterdag open voor de onthulling van de hoogst genoteerde platen in de Top 2000 van 2019. Aan het einde van de middag wordt bekendgemaakt of NPO Radio 2 op 31 december voor de zeventiende keer afsluit met Bohemian Rhapsody van Queen.

De hele week konden luisteraars stemmen op welke nummers in de Top 2000 moeten staan. Zaterdag om 17.00 uur sluiten de stembussen, waarna NPO Radio 2 bekendmaakt welke liedjes het hoogst zijn geëindigd.

In de twintig edities tot nu toe voerde Bohemian Rhapsody de lijst vorig jaar voor de zestiende keer aan. Slechts vier keer ging Queen niet aan kop in de oudejaarslijst. In 2015 stond John Lennons Imagine op 1, in 2014 en 2010 waren het The Eagles met Hotel California. In 2005 werd de Top 2000 voor het eerst – en het laatst – aangevoerd door een Nederlander, toen kreeg Avond van Boudewijn de Groot de meeste stemmen.

De Top 2000 is traditiegetrouw tussen kerst en oudejaarsavond in zijn geheel te horen.