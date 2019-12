Danny Vera verrast door plek in Top 2000

Danny Vera is verrast dat hij met het nummer Roller Coaster op de vierde plek staat in de Top 2000 van NPO Radio 2. De Zeeuwse zanger had het niet had zien aankomen dat hij als hoogste nieuwe binnenkomer ooit op de populaire lijst zou komen. Het succes is nog wel even wennen, maar hij vind het “heel leuk”, zegt hij in een reactie tegen entertainmentdienst BuzzE.

“Ik ben er ook heel dankbaar voor. Het is fijn dat heel veel mensen het een mooi liedje vinden. Ik heb erg veel mooie berichten gehad en ook veel berichten van mensen die nare dingen hebben meegemaakt en er steun in kunnen vinden.” De zanger heeft er zaterdagavond een glaasje bubbels op gedronken, vertelde hij.

Tot nu toe was de hoogste nieuwe binnenkomer Adele met Someone Like You op nummer zes in 2011. Vera verstoot Led Zeppelin van de vierde naar de vijfde plek. Bohemian Rhapsody van Queen staat voor de zeventiende keer op nummer één, gevolgd door Hotel California van The Eagles en Piano Man van Billy Joel.

De zanger, die zijn populariteit zag groeien door zijn rol als huisband van Johan Derksens voetbaltalkshows, had met Roller Coaster niet de intentie een hit te maken. “Zo maak ik ook geen muziek. Ik maak liedjes die ik zelf mooi vind en zo doe ik dat al twintig jaar.”