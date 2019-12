Geschrokken reacties op dood rapper Juice Wrld

De plotselinge dood van de 21-jarige rapper Juice Wrld heeft tot geschrokken reacties geleid onder collega’s, fans en andere liefhebbers. In Nederland lieten onder meer Ronnie Flex en Enzo Knol weten dat ze de Amerikaanse artiest gaan missen.

Juice Wrld overleed zondag in een ziekenhuis nadat hij op de luchthaven Chicago Midway onwel werd. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

De rapper, die eigenlijk Jarad Anthony Higgins heet, was net geland vanuit Californië toen hij op het vliegveld niet lekker werd. Higgins werd vervolgens meegenomen met de ambulance en overleed in het ziekenhuis. Ook in het buitenland is bedroefd gereageerd.