Passiespelen op zoek naar Romeinse soldaten

De Passiespelen in Tegelen bij Venlo zijn op zoek naar soldaten en tempelwachters. Het openluchtspektakel over het lijden van Christus, dat op 10 mei volgend jaar in première gaat, lokt jonge soldaten en tempelwachters voor het passiespel door hen een opleiding als Romeins soldaat in het vooruitzicht te stellen.

De vrijwilligers krijgen een workshop waarin ze als Romeins soldaat leren vechten. Daarbij staat het gebruik van de gladius (zwaard) en het scutum (schild) voorop. De figuranten leren ook vechten in formatie, met de bijbehorende commando’s, én vechten in duelvorm, aldus de organisatie van de Passiespelen in een oproep maandag.

De 25 soldaten en tempelwachters moeten zorgen voor de broodnodige spanning en sensatie, aldus de organisatie. Wie de krijgskunst van 2000 jaar geleden onder de knie wil krijgen krijgt les van choreograaf en stuntman Jaap Hogendoorn, die meedeed aan tal van historische documentaties, shows, films en voorstellingen.

De Passiespelen worden in Tegelen sinds 1931 opgevoerd, de laatste tijd om de vijf jaar. Ze zijn opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed en trekken elke keer vele duizenden bezoekers. De spelen worden mogelijk gemaakt door honderden vrijwilligers. In 2015 trok het theaterspektakel ruim 40.000 bezoekers. Komend jaar is de 31e editie.