Bill Cosby verliest hoger beroep

Acteur Bill Cosby heeft het hoger beroep verloren tegen zijn veroordeling wegens het drogeren en seksueel misbruiken van Andrea Constand, een voormalig medewerkster van Temple University, in 2004. Dat zou zijn gebeurd in zijn huis in de buurt van Philadelphia. Cosby heeft dat altijd ontkend.

Het hof van beroep in Pennsylvania verwierp dinsdag het argument van Cosby’s advocaten dat de rechter hem eerder een eerlijk proces had ontnomen.

De 82-jarige Amerikaanse komiek, ooit de bewierookte ster in The Cosby Show, werd in april 2018 schuldig bevonden aan drie aanklachten van seksueel misbruik. Hij kreeg een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd. Het was de eerste veroordeling van een beroemdheid na de opkomst van de #MeToo-beweging.

Sinds de cabaretier Hannibal Buress in 2014 Cosby een verkrachter noemde, hebben tientallen vrouwen aangifte tegen de komiek gedaan.