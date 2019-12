Zangeres Zweedse band Roxette overleden

Zangeres Marie Fredriksson is maandag op 61-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar management dinsdag bekend. Samen met het Zweedse popicoon Per Gessle vormde Marie eind jaren tachtig de band Roxette.

Bij Fredriksson werd in 2002 een hersentumor ontdekt. Na een succesvolle behandeling kon ze weer toeren. Met Roxette trad ze tussen 2009 en 2010 weer op, in diezelfde periode toerde ze ook solo. Ook in 2016 was er een tournee met Roxette, maar vanwege haar gezondheid moest Fredriksson die afbreken. Uiteindelijk overleed de zangers aan de gevolgen van de hersentumor.

Roxette kende in het tweede deel van de jaren tachtig veel succes met hits als Listen To Your Heart en The Look. Internationaal scoorde de band zijn grootste succes met It Must Have Been Love uit 1990.