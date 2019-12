Biografie Marco van Basten in twee weken op 1

Basta, de autobiografie over voetballer Marco van Basten, staat twee weken na de release op nummer 1 in de Bestseller 60. In de lijst die woensdag werd gepubliceerd wisselt het boek van schrijver Edwin Schoon, vorige week nog tweede, van plek met de nummer 1 van vorige week, Mindf*ck next level van illusionist Victor Mids.

De nummer drie van vorige week, De meeste mensen deugen van auteur Rutger Bregman, behoudt z’n plek in de bestsellertop. Ook de nummers vier, vijf en zeven blijven ongewijzigd.

Het nieuwe Molboekje voor volgend jaar is iets minder in trek, maar staat met een achtste plaats nog altijd in de top 10 van best verkochte boeken.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (2) Edwin Schoon – Basta

2. (1) Victor Mids & Oscar Verpoort – Mindf*ck next level

3. (3) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

4. (4) Geert Mak – Grote verwachtingen

5. (5) Martine Bijl – Rinkeldekink

6. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen

7. (7) Auke Kok – Johan Cruijff

8. (6) Wie is de Mol? Molboekje 2020

9. (10) Jamie Oliver – Jamie’s VEG

10. (11) Suzanne Vermeer – Sneeuwexpress