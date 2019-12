Ruim 2,4 miljoen mensen zien Ajax verliezen

De wedstrijd tussen Ajax en Valencia was dinsdagavond het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. Ruim 2,4 miljoen kijkers zagen hoe Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League door de 0-1-nederlaag in de laatste groepswedstrijd. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.

Op de tweede plek staat het NOS Journaal van 20.00 uur, waarnaar dinsdagavond 1,7 miljoen mensen keken. Daarna volgen het NOS Journaal van 18.00 uur (1,3 miljoen kijkers) en De Wereld Draait Door (1,2 miljoen kijkers).