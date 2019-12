Google plus

Google plus

De deal maakt geen einde aan alle juridische problemen van de voormalige filmproducent. Die wordt in de Verenigde Staten ook nog strafrechtelijk vervolgd voor het seksueel misbruiken van twee vrouwen. Weinstein ontkent dat hij vrouwen tot seks heeft gedwongen.

Ex-model Zoe Brock (45), die Weinstein beschuldigt van wangedrag, zegt dat ze zich “verslagen en hopeloos” voelt vanwege de schikking. Ze is teleurgesteld dat Weinstein en topmedewerkers van zijn voormalige bedrijf de schikking niet zelf hoeven te betalen. Volgens Brock zag ze alleen geen juridisch alternatief.

Weinstein is door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, waaronder verkrachting. De schikking moet een einde maken aan vrijwel alle civiele rechtszaken tegen Weinstein en zijn voormalige bedrijf. Er is een bedrag mee gemoeid van 25 miljoen dollar (ruim 22 miljoen euro).

Harvey Weinstein en de leiding van zijn failliete filmstudio treffen een miljoenenschikking met tientallen vermeende slachtoffers van de filmproducent. Het gaat volgens betrokken advocaten om meer dan dertig actrices en voormalig medewerkers van Weinstein, bericht The New York Times.

article

1456243

NEW YORK (ANP) - Harvey Weinstein en de leiding van zijn failliete filmstudio treffen een miljoenenschikking met tientallen vermeende slachtoffers van de filmproducent. Het gaat volgens betrokken advocaten om meer dan dertig actrices en voormalig medewerkers van Weinstein, bericht The New York Times.

https://nieuws.nl/entertainment/20191211/weinstein-schikt-met-tientallen-slachtoffers/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/12/11222409/weinstein-schikt-met-tientallen-slachtoffers.jpg

Entertainment