Eerste kaarten songfestival snel weg

De eerste tickets voor de live-shows van de twee halve finales en de finale van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam Ahoy waren donderdag binnen twintig minuten uitverkocht. Dat bevestigt een woordvoerder van de NPO. Voor de repetitieshows zijn nog wel kaartjes verkrijgbaar.

De kaartverkoop ging donderdag om 12.00 uur van start. Fans konden tickets kopen voor de halve finales op 12 en 14 mei, de grote finale op 16 mei en voor zes generale repetities.

Hoeveel tickets er tijdens de eerste ronde zijn verkocht, wil de NPO niet zeggen. In januari, na de loting, volgt een tweede ronde. Medio maart gaan de laatste tickets in de verkoop.

In totaal kunnen er zo’n 65.000 mensen bij de negen verschillende shows in de Rotterdamse Ahoy zijn. Twee derde van de plaatsen komt beschikbaar voor het publiek, de rest is voor de delegaties van de deelnemende landen, officials en sponsors. De gemeente Rotterdam verloot een klein deel van de kaarten onder inwoners met een laag inkomen. De winnaars krijgen de kaarten gratis.