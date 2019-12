Muurschildering Haring gerestaureerd

De muurschildering van Keith Haring op het koelhuis van het Food Center Amsterdam in Amsterdam-West wordt volgend jaar gerestaureerd. Het Stedelijk Museum Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben dat donderdag gemeld.

Haring schilderde het werk in 1986. Acht jaar later verdween het achter een metalen gevel. Bij de herontdekking in 2018 bleek de muurschildering in redelijke staat. Experts stelden wel vast dat restauratie noodzakelijk was voor behoud van het werk in de toekomst. Het afgelopen jaar is daarom een restauratieplan gemaakt en is een aantal betrokken partijen het eens geworden over de financiering ervan.

De Keith Haring Foundation, de gemeente Amsterdam en projectontwikkelaar Marktkwartier dragen ieder een derde bij aan de totale kosten van ongeveer €180.000. Haring schilderde het ‘zeemonster’ van 12 bij 15 meter met een dikke lijn in één dag, in maart 1986. Het is Harings grootst bewaarde muurschildering in de openbare ruimte in Europa.