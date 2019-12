Miss Jamaica wint Miss World-verkiezing

Miss Jamaica Toni-Ann Singh mag zich Miss World 2019 noemen. In Londen eiste de 23-jarige de titel op. Voor Nederland deed Brenda Felicia Muste mee. Zij haalde de laatste twaalf niet.

Achter Miss Jamaica werd Miss France tweede. Miss India werd derde. Miss Braziliƫ en Miss Nigeria maakten de top 5 compleet.

Toni-Ann Singh maakte tijdens het evenement goede sier met haar vertolking van het nummer I Have Nothing van Whitney Houston. “Het publiek lag aan haar voeten”, liet de organisatie in een tweet weten.

Het evenement werd gepresenteerd door de Britse journalist en presentator Piers Morgan. De Miss World-verkiezing werd voor de 96ste keer gehouden.