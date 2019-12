Nouvelle vague actrice Anna Karina overleden

De Deens-Franse actrice en zangeres Anna Karina, vooral bekend van haar rollen in films van Jean-Luc Godard, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar agent zondag bekendgemaakt.

“Ze was een vrije, unieke kunstenares”, aldus haar agent Laurent Baladras. Karina stierf zaterdag in een ziekenhuis in Parijs aan de gevolgen van kanker.

De actrice werd bekend in de jaren 60. Nadat ze op 18-jarige leeftijd naar Parijs vertrok, werkte ze als model voor onder meer Coco Chanel. In die tijd leerde ze de Frans-Zwitserse filmregisseur Jean-Luc Godard kennen, met wie ze trouwde. In totaal was ze te zien in zeven films van Godard, een van de grondleggers van de nouvelle vague.

Zo schitterde ze onder anderen in Le Petit Soldat, Vivre sa vie, Pierrot le fou en Une femme est une femme. Voor die laatste film ontving Karina een Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn.