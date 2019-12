Ruim 60.000 bezoekers voor Masters of LXRY

Luxebeurs Masters of LXRY heeft de afgelopen dagen ruim 60.000 bezoekers ontvangen. De organisatie constateert dat sprake was van een “hoge kooplust”. Zo is er deze editie meer dan 250 miljoen euro uitgegeven. Vooral boten, horloges, auto’s en vastgoed deden het goed op de beurs, die plaatsvond in de RAI Amsterdam.

Door het aantal bezoekers, maar ook qua omvang was deze editie de grootste ooit. Zo’n 500 merken en bedrijven presenteerden zich van donderdag tot en met maandag op ongeveer 50.000 vierkante meter. De komende vijf jaar blijft het evenement in de RAI en de organisatie wil verder groeien met – in elk geval de eerste drie jaar – zo’n 5000 vierkante meter oppervlakte per jaar erbij.

Het pop-up restaurant M40, waar 23 sterrenchefs die samen goed zijn voor 40 Michelinsterren afwisselend kookten, was alle dagen uitverkocht. Volgend jaar komen er weer meer sterren bij en staat er voor het eerst iedere dag een internationale chef in de keuken, laat de organisatie alvast weten.

Organisator Yves Gijrath onthulde ook al het thema voor de volgende Masters of LXRY: the royal edition. Het draait dan om hoffelijkheid, een trend in de luxemarkt. “Gastvrijheid, koninklijk, daarmee kun je de wedstrijd winnen in het grote aanbod aan luxemerken. Het draait allemaal om service, kwaliteit en de manier waarop je het brengt.”

Masters of LXRY is volgend jaar van 10 tot en met 14 december.