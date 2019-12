Vrouwen hekelen klaagzang ‘vergeten’ Weinstein

Vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigen van seksueel misbruik, reageren woest op een interview dat de oud-filmproducent heeft gegeven. Weinstein klaagde dat de wereld geen oog meer heeft voor zijn bijdrage aan de rol van vrouwen in de filmwereld. “Ik voel me de vergeten man”, zei hij tegen de New York Post.

Weinstein gaf een interview vanuit het ziekenhuis, waar hij herstelt van een operatie. “Ik heb meer films gemaakt die zijn geregisseerd door vrouwen en gaan over vrouwen dan welke andere filmmaker dan ook, en dan heb ik het over dertig jaar geleden”, zei de producent van films als Shakespeare in Love en Pulp Fiction. “Ik heb het niet over het heden, nu het in de mode is. Ik deed het eerst. Ik was de pionier.”

De vermeende slachtoffers van Weinstein zijn niet onder de indruk van zijn klaagzang. “Hij zegt in een nieuw interview dat hij niet vergeten wil worden. Wel, dat wordt hij ook niet”, schrijven 23 vrouwen, onder wie actrices Ashley Judd en Rose McGowan, in een gezamenlijke verklaring. “Hij zal worden herinnerd als een seksueel roofdier en een misbruiker die geen berouw toonde.”