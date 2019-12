Anderhalf miljoen kijkers voor Sportgala

Naar het Sportgala hebben woensdagavond bijna anderhalf miljoen mensen gekeken. De live-uitzending, op NPO 1, belandde op plek drie van de kijkcijferlijst van de Stichting KijkOnderzoek. Alleen de NOS Journaals van 18 uur en 20 uur trokken meer kijkers.

Tijdens het gala, in de Amsterdamse AFAS Live, werd atlete Sifan Hassan uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar en wielrenner Mathieu van der Poel uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. De handbalsters zijn gekozen tot Sportploeg van het Jaar.

Beide individuele winnaars waren niet aanwezig om hun prijzen live in ontvangst te nemen. Sifan Hassan is in de VS en ook Mathieu van der Poel had andere prioriteiten. De handbalvrouwen waren dinsdagochtend teruggekomen uit Japan waar ze wereldkampioen werden.