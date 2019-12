Toneelstuk van boek André Kuipers naar China

Het Astronautje, de familievoorstelling gebaseerd op het boek André het Astronautje van ruimtevaarder André Kuipers, gaat naar China. De voorstelling van het gezelschap Klein Amsterdam Producties is tijdens de kerstdagen te zien in het Marphy’s Play House-theater in de Chinese miljoenenstad Chengdu.

Het Astronautje is een van de zeven Nederlandse jeugdtheatervoorstellingen die tot half januari in China te zien zijn. De Nederlandse tournee vindt plaats in het kader van het ‘Hallo Holland-programma’. De voorstellingen vinden behalve in Chengdu plaats in Shanghai, Beijing en Suzhou.