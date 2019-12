Dochter Bruce Lee eist miljoenen van Chinese fastfoodketen

Shannon Lee, de dochter van filmster Bruce Lee, heeft de populaire Chinese fastfoodketen Real Kungfu voor de rechter gesleept. Ze eist een fikse schadevergoeding omdat de keten al jaren ongevraagd een afbeelding van haar vader als logo zou gebruiken. Ook eist ze dat Real Kungfu onmiddellijk stopt met het misbruiken van het imago van de jong overleden martial arts-acteur.

Bij de honderden restaurants van de keten, in China vooral bekend om zijn gestoomde eten, prijkt het gewraakte logo al sinds 2004 op de gevels. Hierop is een donkerharige man te zien die op Bruce Lee lijkt, een gele jumpsuit draagt en in een kungfupose staat. Real Kungfu is naar eigen zeggen “verbijsterd” over de claims van Shannon Lee. De onderneming bestudeert de aanklachten nog en komt later met een uitgebreidere reactie.

Shannon Lee, die de zaak aanspant via haar bedrijf Bruce Lee Enterprises, wil een vergoeding van omgerekend zo’n 30 miljoen dollar. De zaak dient bij een rechtbank in Shanghai. Het gaat waarschijnlijk om een interessante testcasus voor China, aangezien de Chinese overheid onlangs juist heeft beloofd dat het land intellectuele eigendomsrechten beter zal gaan beschermen.