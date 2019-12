Componist Jerry Herman (Hello, Dolly!) overleden

Jerry Herman, de met meerdere Tony Awards bekroonde componist van klassiekers als Hello, Dolly! en La Cage aux Folles, is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media vrijdag.

Herman geldt als een van de grote Broadway-componisten uit de twintigste eeuw. Zijn grootste succes oogstte hij in 1964 toen hij voor hoofdrolspeelster Carol Channing de musical Hello, Dolly! schreef. De luchtige komedie vertelt over een koppelaarster die eind negentiende eeuw in New York een plan in werking stelt om weer aan de man te komen.

De voorstelling won het recordaantal van tien Tony Awards en werd meer dan 3000 keer gespeeld op Broadway. In 1968 volgde een filmversie, die hoofdrolspeelster Barbra Streisand een Oscar opleverde.

Herman was een van de vele slachtoffers van de hiv-epidemie die New York in de jaren tachtig trof. Doordat een experimentele therapie bij hem aansloeg, bleef hij in leven. In 1996 publiceerde hij zijn memoires, Showtune. De laatste decennia van zijn leven woonde de componist in Miami.