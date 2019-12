Britse overheid blundert met adressen ontvangers eretitels

De Britse autoriteiten hebben per ongeluk persoonlijke gegevens online gezet van mensen die een eretitel hebben gekregen. Het gaat om persoonlijke of werkadressen van zo’n 1000 personen, onder wie Sir Elton John, politici en politiemensen. De gevoelige informatie zou ongeveer een uur op internet hebben gestaan, bericht de BBC.

De lijst met ontvangers van de zogeheten New Years Honours was vrijdagavond gepubliceerd. “Ik dacht eerst dat iedereen op de lijst toestemming had gegeven voor het publiceren van hun persoonlijke adressen. Maar toen zag ik een paar nogal gevoelige namen”, zegt een man die de adressen zag tegen de Britse omroep.

De autoriteiten hebben excuses aangeboden voor het publiceren van de adresgegevens. Het incident is gemeld bij datawaakhond ICO, die boetes kan opleggen voor dergelijke lekken. Ook wordt contact opgenomen met degenen die zijn getroffen door het lek.