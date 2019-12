‘Monty Python-acteur’ en muzikant Innes overleden

De Britse acteur, liedjesschrijver en muzikant Neil Innes, bekend van zijn werk voor de komediegroep Monty Python, is op 75-jarige leeftijd overleden. Zijn agent maakte volgens Britse media bekend dat hij niet ziek was en dat zijn dood onverwacht is.

Innes behoorde weliswaar niet tot de authentieke groep Monty Python-artiesten, maar schreef liedjes voor hun films en sketches en draafde ook zelf in Monty Python-films op. Innes speelde bijvoorbeeld mee in de film Life of Brian (1979) en in Monty Python And The Holy Grail (1975). Voor de laatstgenoemde film schreef hij ook liedjes. Hij schreef ook mee aan Monty-Pythonsketches voor de tv-serie.

Na de tijd van de bizarre humor van Monty Python ging Innes met iets dergelijks verder samen met Eric Idle van Monthy Python in de kortlopende serie Rutland Weekend Television. Die vormde ook de basis voor de satirische popgroep The Rutles die The Beatles nadeed.