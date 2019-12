Slot Hendrik Groen trekt bijna 1,5 miljoen kijkers

Het geheime dagboek van Hendrik Groen is maandagavond goed afgesloten. Bijna 1,5 miljoen mensen stemden af op de kijkcijferhit van Omroep MAX, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het was het derde best bekeken programma van de dag.

Maandag was de allerlaatste aflevering van de serie die wekelijks rond de 1,5 miljoen kijkers trok. Het verhaal, dat is gebaseerd op de boeken van Hendrik Groen, is namelijk afgerond.

Hendrik Groen was niet de enige die afscheid nam. Piet Paulusma presenteerde maandag zijn allerlaatste weerbericht bij SBS6, waarvoor hij 23 jaar heeft gewerkt. Veel kijkers zwaaiden hem uit: de uitzending van 22.54 uur trok 600.000 kijkers. Toch hoeven Piets fans niet definitief vaarwel te zeggen, de Fries voorspelt vanaf woensdag het weer bij Omroep MAX.

De meeste mensen, ruim 1,7 miljoen, zaten maandagavond voor de televisie voor het NOS Journaal van 20.00 uur. De slimste mens was met ruim 1,5 miljoen kijkers nummer twee in de kijkcijferlijst.