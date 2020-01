Kijkwijzer adviseert nu ook voor 14 en 18 jaar

Kijkwijzer adviseert nu ook of tv-programma’s of films geschikt zijn voor jongeren vanaf 14 of 18 jaar. De nieuwe leeftijden zijn nodig omdat het huidige media-aanbod meer dan voorheen een genuanceerde classificatie vereist voor heftige inhoud en beelden, zegt het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer.

De aanpassing volgt op de behoefte van ouders en tieners aan meer verfijnde adviesleeftijden. Programma’s of films die nu geschikt worden bevonden vanaf 14 jaar zijn te heftig voor 12-jarigen, maar ook weer niet zodanig dat het pas geschikt is vanaf 16 jaar. Beelden met extreem geweld en harde porno worden nu geclassificeerd vanaf 18 jaar. Eerder was dat 16.

Kijkwijzer heeft nu de volgende leeftijdsaanduidingen: Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar, 14 jaar, 16 jaar en 18 jaar. Pictogrammen geven daarbij de reden van het advies aan, zoals geweld, seks, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik. De organisatie wil ouders en kinderen dit jaar nog meer achtergrondinformatie bieden over de classificaties. Dat gebeurt eerst bij bioscoopfilms en komt later dit jaar ook voor andere media.