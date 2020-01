Rechter dreigt Weinstein in cel te zetten wegens gebruik telefoon

Op de tweede dag van het verkrachtingsproces tegen Harvey Weinstein dreigde de rechter zijn borgtocht in te trekken en de voormalige filmproducent in de cel te zetten. De reden is dat Weinstein tegen de afspraken in was betrapt op het gebruik van zijn mobiele telefoon op het moment dat de selectie van de jury van start ging.

“Is dit echt de manier waarop je voor de rest van je leven in de gevangenis wilt belanden door te sms’en en een rechterlijk bevel te schenden?” vroeg rechter James Burke, zichtbaar boos. Hij zei tegen Weinstein dat hij niet moest antwoorden.

Aanklager Joan Illuzzi drong er bij Burke op aan Weinstein gevangen te zetten. “Er is een groot risico dat deze beklaagde zich op een bepaald moment zal realiseren dat het bewijs tegen hem overweldigend is en hij zal proberen te vluchten”, zei ze.

De rechter besloot uiteindelijk Weinstein niet op te sluiten, maar waarschuwde dat hij geen nieuwe kans zou krijgen. De gevallen filmproducent is op borgtocht vrijgelaten, maar moet een elektronische enkelband dragen.