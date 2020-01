Op1 blijft best bekeken talkshow, Jinek loopt in

Op1 op NPO 1 heeft ook op de tweede dag van de talkshowstrijd de meeste kijkers getrokken. Het duo Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana trok 940.000 kijkers, terwijl er 904.000 mensen gelijktijdig naar concurrent Eva Jinek op RTL 4 keken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De verschillen zijn op de tweede dag van wat door verschillende media is bestempeld als de ‘talkshowoorlog’ heel klein geworden. Maandag was het verschil nog ruim 100.000, ook toen in het voordeel van Op1.

Dat de strijd hevig is, blijkt wel uit het feit dat de NPO de hele week alle reclameblokken voorafgaand aan Op1 heeft geschrapt. RTL besloot dinsdag de begintijd van haar talkshow te vervroegen naar 22.15 uur.