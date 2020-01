Tientallen juryleden afgewezen in rechtszaak tegen Weinstein

Een rechtbank in New York heeft woensdag tientallen potentiële juryleden afgewezen in het verkrachtingsproces tegen de voormalige Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein. In totaal werden 50 van de 120 potentiële juryleden die op de tweede dag van de jurykeuze werden opgeroepen afgewezen, de meesten nadat ze zeiden dat ze in de zaak niet onpartijdig konden zijn.

Onder hen waren twee vrouwen die beweerden dat ze waren aangerand in het verleden en iemand die zei dat een goede vriend een ontmoeting had gehad met de filmproducent. “Ik heb elk artikel over de zaak gelezen en het zal heel moeilijk zijn (om onpartijdig te zijn) voor iemand die meerdere keren is aangerand,” zei een vrouw.

Veel andere kandidaat-juryleden zeiden eenvoudigweg dat ze niet eerlijk konden zijn, zonder een reden op te geven. De rechtszaak begon met de juryselectie, die vermoedelijk twee weken in beslag neemt.

Weinstein (67) zegt onschuldig te zijn op de beschuldiging van seksueel misbruik van twee vrouwen in New York. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden.

Het proces tegen de gevallen filmproducent begon maandag en kan twee maanden duren.