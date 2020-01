NPO staat stil bij overlijden Aart Staartjes

De programmering op NPO 1 is zondag aangepast vanwege het overlijden van Aart Staartjes (81). Dat heeft de NPO laten weten. Om 18.10 uur wordt de aflevering van Sterren op het doek herhaald die vorig jaar september werd uitgezonden.

De Sesamstraat-acteur vertelde daarin onder meer dat hij het gevoel had “in het laatste bedrijf” van zijn leven te zitten. “Als je 81 bent zoals ik, dan is de kans dat je 91 wordt bijzonder klein. Maar ik ben niet bang voor de dood, al weet ik niet wat ik moet verwachten. Het is niet erg als het afgelopen is.”

Later op de zondagavond, om 22.50 uur, wordt de uitzending van Adieu God uit 2017 herhaald. In de aflevering sprak hij met Tijs van de Brink over onder meer zijn relatie met religie.