Verdriet om overleden Meneer Aart

Meerdere mensen treuren om de dood van acteur Aart Staartjes. Staartjes overleed zondag op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ongeluk dat hij vrijdag had gehad.

Acteur en mimespeler Hakim Traïda is intens verdrietig dat hij afscheid moet nemen van de acteur. Traïda heeft jaren met Staartjes in Sesamstraat samengewerkt, hij had een bijzondere band met hem, zegt hij tegen entertainmentsite BuzzE. “Hij heeft me naar Sesamstraat gebracht.” Staartjes werd door journalist Willibrord Frequin op Hakim gewezen, die hem op straat had zien optreden. “Toen belde Aart mij op en ben ik met hem gaan werken bij Sesamstraat.”

Van midden jaren 80 tot aan het einde van de serie in 2018 waren ze samen te zien in Sesamstraat. Hakim prijst de bijdrage die zijn collega heeft geleverd. “Hij heeft zoveel betekend voor de jeugd. Hij was echt een begrip voor alle kinderen. Ik denk dat zelfs Sinterklaas huilt dat hij er niet meer is.”

Ook op sociale media reageren BN’ers en fans geschokt op het overlijden van de Sesamstraat-coryfee. “Lieve Meneer Aart, bedankt voor al die mooie herinneringen. U maakte in heel veel kinderlevens het verschil! Diepe buiging!”, schrijft Viktor Brand op Instagram. Ook Waylon staat stil bij het verlies van de “tv-vader”. “Wat een triest en tragisch einde voor iemand die ons zoveel heeft gegeven en geleerd. Ik ben verdrietig meneer Aart… Rust zacht…”

“Weinig mensen kleurden mijn jonge jaren voor de tv (van de buren) met zulke heldere kleuren als Aart. Rust zacht meneer Aart”, deelt Leo Blokhuis op Twitter. Jeroen van Koningsbrugge wenst vooral veel sterkte aan familie en vrienden. Staartjes kreeg vrijdag een ongeluk met zijn brommobiel en werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. De acteur wordt in besloten kring begraven.