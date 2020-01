Arjen Tuiten weer genomineerd voor Oscar

De Nederlandse make-upartist Arjen Tuiten is voor de tweede keer in zijn carrière genomineerd voor een Oscar. Hij maakt kans op een beeldje voor zijn werk aan de film Maleficent: Mistress of Evil.

Dat werd dinsdag bekendgemaakt bij de Oscarnominaties. Eerder was Tuiten al genomineerd voor zijn werk aan de dramafilm Wonder, over een mismaakt jongetje.

Tuiten is samen met twee collega’s genomineerd. Andere films in deze categorie zijn Bombshell, Joker, Judy en 1917.

Andere mogelijke Nederlandse kanshebbers, zoals kostuumontwerpers Jany Temime of componist Tom Holkenborg, kregen geen nominaties. De Nederlandse inzending voor beste buitenlandse film, Instinct van Halina Reijn, viel al eerder af.