Nikkie Tutorials onthult dat zij transgender is

De Nederlandse visagiste Nikkie de Jager, ook wel bekend als Nikkie Tutorials, heeft onthuld dat zij transgender is. De vlogster, die in 2008 begon met het maken van filmpjes over haar werk als visagiste, vertelt in haar nieuwste YouTube-video dat zij in het verkeerde lichaam geboren is. Meer dan twaalf miljoen mensen zijn geabonneerd op de YouTube-video’s van Nikkie Tutorials.

Ze zegt dat ze een hekel heeft aan labels en dat zij zich nu vrij genoeg voelt om het nieuws met de wereld te delen. “Ik wil iets vertellen over wat mij mezelf maakt”, stelt ze. “Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om ├ęcht vrij te zijn. Toen ik jonger was, zat ik in het verkeerde lichaam. Wat betekent dat ik transgender ben.”

Nikkie Tutorials werkte samen met grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian.