Billie Eilish maakt titelsong nieuwe Bond-film

Zangeres Billie Eilish gaat de titelsong maken van de nieuwe James Bond-film No Time To Die. Dat meldden de producenten van de film dinsdag op Twitter. De 18-jarige Eilish is de jongste artiest ooit die een nummer voor een 007-film maakt.

Eilish deelde eerder al foto’s van actrices die in Bond-films hebben gespeeld, daarmee hintte ze al op dat ze de titelsong zou gaan maken. De zangeres komt in een rijtje met grote namen zoals Paul McCartney, Tina Turner, Adele en Sam Smith. De laatste twee wonnen allebei een Oscar voor hun 007-titelsongs.

De soundtrack van No Time To Die wordt verzorgd door filmcomponist Hans Zimmer, zo werd maandag bevestigd. De Duitser neemt het stokje over van Dan Romer die om onbekende redenen niet langer als componist bij het nieuwe avontuur van James Bond betrokken is.

De 25e Bond-film gaat in april in première. Hierin moet de Britse spion, gespeeld door Daniel Craig, de CIA helpen een ontvoerde wetenschapper te bevrijden.