Verzetverhaal Mijn naam is Selma meteen op 1 in Bestseller 60

Het boek Mijn naam is Selma, van WO II-overlever Selma van de Perre (97) staat binnen een week na de release al meteen op de eerste plaats in de Bestseller 60 van Stichting CPNB. De nummer 1 van vorige week, Herman Finkers, zakt twee plekjes naar plaats drie. De nummer twee is net als vorige week De meeste mensen deugen van auteur Rutger Bregman.

Deze week schudden, naast Van de Perre, nog drie andere nieuwkomers de top tien door elkaar. Han van Bree is met Het aanzien van 2019 op plaats vijf van dat groepje de hoogste nieuwe binnenkomer. Joyce Dunbar en Petr Horáček komen met Moppereend nieuw binnen op plek zeven en de nieuwste Baantjer-roman van Peter Römer debuteert op plaats acht in de lijst.

Opvallend is dat er deze week in de top tien geen plek meer is voor de Ierse schrijfster Lucinda Riley. Vorige week stond zij nog met twee van haar boeken over De zeven zussen bij de tien best verkochte boeken.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Selma van de Perre – Mijn naam is Selma

2. (2) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

3. (1) Herman Finkers – De cursus omgaan met teleurstelling gaat wederom niet door

4. (9) Fokke Obbema – De zin van het leven

5. (-) Han van Bree – Het aanzien van 2019

6. (3) Geert Mak – Grote verwachtingen

7. (-) Joyce Dunbar & Petr Horáček – Moppereend

8. (-) Peter Römer – Baantjer. De Cock en kermis in de hel

9. (4) Martine Bijl – Rinkeldekink

10. (8) Jamie Oliver – Jamie’s VEG